Chefe de força da SADC em Cabo Delgado afirma respeito por normas moçambicanas

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi e o seu homólogo ruandês Paul Kagame, em uniforme militar,em Pemba,província de Cabo Delgado no dia 24 de Setembro de 2021, durante uma visita à força conjunta que combate o terrorismo na região. As tropas ruandesas integram a força conjunta da SADC que luta contra as acções terroristas no norte de Moçambique.

AFP - SIMON WOHLFAHRT