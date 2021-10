Moçambique/Direito

No processo das 'dívidas ocultas', réu reconhece ter assinado contratos

Ana Sheila, magistrada do Ministério Público de Moçambique que le no dia 23 de Agosto de 2021 o preâmbulo da acusação, no início do julgamento das dívidas ocultas, no qual foi ouvido a 5 de Outubro pela primeira vez o arguído António Carlos Rosário. LUSA - LUCAS MENESES

Orfeu Lisboa

O Tribunal Judicial da cidade de Maputo ouviu o antigo Presidente do Conselho de Administração das Empresas MAM, EMATUM e Proindicus, beneficiárias do calote de 2. 2 mil milhões de dólares. O réu, António Carlos do Rosário, ex-director de Inteligência Económica no Servico de Informação e Segurança do Estado (SISE), reconhece as assinaturas de alguns contratos assinados associados à algumas empresas criadas supostamente para receber dinheiro da Privinvest. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.