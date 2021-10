Moçambique/Política

Polícia descobre esconderijo de Nhongo líder de autoproclamada junta militar

Ossufo Momade é o presidente da Renamo,após a morte de Afonso Dhlakama em 2018. O ex-guerrilheiro da Reanamo, Mariano Nhongo, contesta a liderança de Momade. Nhongo, considerado fora-da-lei, continua a ser procurado pelas forças de segurança moçambicanas que afirmaram no dia 7 de Outubro ter identificado o lugar onde esconde-se o antigo guerrilheiro do agora principal partido da oposição em Moçambique. AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As forças de defesa e segurança de Moçambique anunciaram ter localizado o esconderijo do líder da autoproclamada junta militar da Renamo, nas matas da província de Sofala. Mariano Nhongo é acusado de protagonizar ataques contra alvos civis, a mais de dois anos nas províncias de Manica, Sofala e Tete, no centro de Moçambique.