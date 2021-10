Moçambique

Ultimo réu do caso das 'dívidas ocultas' aponta o dedo a Filipe Nyusi

Barcos da EMATUM, uma das empresas envolvidas em dívidas ocultas em Moçambique Foto: Manuel Ribeiro/Global Voices

Texto por: Orfeu Lisboa 2 min

Foi o actual chefe de Estado, à data da descoberta das dívidas ocultas, que terá indicado que fosse a Crédit Suisse a financiar o projecto da zona de protecção económica exclusiva. Esta revelação foi feita em tribunal pelo antigo Director de Inteligência Económica do Serviço de Informação e Segurança do Estado SISE, acusado de envolvimento no caso das 'dívidas ocultas' que lesaram o Estado moçambicano em 2.2 mil milhões de Dólares.