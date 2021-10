Moçambique: Polícia anuncia morte de Mariano Nhongo

Em Moçambique, a polícia anunciou a morte de Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael.

Publicidade Continuar a ler

O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, morreu na manhã desta segunda-feira numa mata do distrito de Cheringoma, na província de Sofala, no centro do país, durante uma troca de tiros com uma patrulha da polícia.

"Recuperámos três armas, do tipo AK47, 96 balas e uma pistola", afirmou o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael.

O grupo da autoproclamada Junta Militar da Renamo, constituído por antigos guerrilheiros, tem contestado a liderança da Renamo e os termos do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração decorrentes do acordo de paz de Agosto de 2019. São-lhe atribuídos ataques armados no centro de Moçambique que já provocaram a morte de 30 pessoas.

Entretanto, o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique classificou como "lamentável" a morte de Mariano Nhongo, mas reconheceu terem sido "infrutíferas" todas as tentativas de diálogo.

"Embora este seja um fim lamentável para a situação, reconhecemos os consideráveis esforços do Governo no sentido de recorrer a meios pacíficos para devolver a estabilidade à zona centro de Moçambique", lê-se em comunicado.

Mirko Manzoni reiterou o "compromisso" de apoiar os esforços com vista a uma paz definitiva.

"Este acontecimento não nos dissuadirá na busca pela paz, devendo servir para nos juntarmos e redireccionarmos esforços com vista a permitir que os restantes combatentes se juntem ao processo de DDR e se juntem a uma vida de paz", afirmou.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro