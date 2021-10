Moçambique/Política

Reacções em Moçambique à morte de ex-guerrilheiro Mariano Nhongo

Dirigente da Renamo, José Manteiga, lamentou morte de ex-membro e chefe da autoproclamada junta militar, Mariano Nhongo, anunciada no dia 11 de Outubro de 2021. Renamo

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Em Moçambique a morte anunciada do líder da junta militar da Renamo Mariano Nhongo foi recebida com sentimentos díspares.O embaixador da União Europeia no país, por exemplo, lamenta o fim trágico de um guerrilheiro a quem por diversas vezes foi dada a oportunidade para se juntar aos esforços de pacificação da zona centro e no desenvolvimento do país.