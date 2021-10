Moçambique/cultura

Feira de livro de Maputo homenageia escritor Ungulani Ba Ka Khosa

A Feira do Livro de Maputo realiza-se até amanhã. © Facebook Feira do Livro de Maputo.

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Maputo acolhe a sétima edição da feira do livro. A edição internacional decorre durante de três dias e conta com a presença de escritores, que se expressam em várias línguas.A figura homenageada no decurso do certame será o escritor moçambicano Ungulani Ba ka Khosa.