Aumento de preço de combustíveis pode ter impacto em preço do pão

Em Moçambique o pão poderá custar antes do final de 2021, devido ao aumento do custo da matéria prima, segundo a Associação dos Panificadores do país da África austral.

O Presidente da Associação Moçambicana de Panificadores antevê dias difíceis. Em causa está o agravamento da principal matéria-prima o que pode, alerta Victor Miguel, fazer com que nos próximos tempos o pão chegue à mesa do consumidor, mais caro.

A subida do preço do combustível na semana passada em Moçambique é um mau indicador. Tal é a opinião do Presidente da Associação Moçambicana de Panificadores, Victor Miguel, para quem o futuro avizinha-se difícil para os consumidores nacionais.

"Recentemente o combustível foi agravado, a água foi agravada e também foi anunciado que no próximo mês vai haver um agravamento de parte da farinha de trigo, naturalmente isto vai trazer complicações em relação aquilo que vão ser os custos de produção e temos que fazer um exercício muito grande para continuar a manter o preço do pão o que não é fácil."

O último reajuste do preço do pão em Moçambique ocorreu há um ano, em 2020, e o agravamento dos custos da matéria prima deixa as panificadoras sem margem de manobra.

Segundo a Associação Moçambicana de Panificadores o receio é que o preço do pão, produto do qual depende a maioria dos moçambicanos para a sua sobrevivência, chegue à mesa mais caro.

