Moçambola: Black Bulls sagrou-se pela primeira vez Campeão de Moçambique

O Black Bulls sagrou-se pela primeira vez Campeão de Moçambique de futebol, o Moçambola.

Na 25ª e penúltima jornada, o Black Bulls venceu por 3-1 o Ferroviário da Beira e arrecadou o título. A uma jornada do fim da época, o Black Bulls lidera com 57 pontos, mais sete do que o Ferroviário da Beira.

Recorde-se que a equipa do Black Bulls, clube situado no município da Matola, na província de Maputo, estreou-se no Moçambola, tendo conquistado o título na estreia.

De notar que a equipa entrou no futebol sénior em 2018, na terceira divisão, e em apenas duas temporadas chegou ao primeiro escalão, tendo conquistado os títulos da terceira e segunda divisões.

O Black Bulls tem apostado na formação dos jogadores moçambicanos, contando com várias equipas e vários títulos nas camadas jovens: iniciados, juvenis e juniores.

O projecto desportivo é liderado pelo treinador português Hélder Duarte que entrou no projecto em finais de 2016.

Em entrevista à RFI, Hélder Duarte, treinador português da equipa campeã, estava feliz pelo triunfo, ele que nos revelou o segredo do sucesso

