MISA indignado com ausência de informação sobre paradeiro de Mbaruco

Ibraimo Abu Mbaruco, jornalista da rádio comunitária de Palma, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Desaparecido a 7 de Abril de 2020,o seu caso, segundo afirmou o MISA no dia 2 de Novembro de 2021, não foi elucidado até a data.

O Instituto de Comunicação Social para Africa Austral MISA- Moçambique manifestou terça-feira preocupação assim como indignação, que passados quase dois anos continua desconhecido o paradeiro do jornalista Ibraimo Mbaruco. A insatisfação foi manifestada durante a mesa redonda alusiva ao Dia Mundial para o Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas assinalado a 2 de Novembro.

Quem raptou e para onde terá sido levado o jornalista da rádio comunitária da vila de Palma, Ibraimo Mbaruco, são algumas das perguntas ainda sem resposta .

A situação levou Fernando Gonçalves ,presidente do Instituto de Comunicação Social para Africa Austral (MISA- Moçambique), a lançar severas críticas a quem de direito.

Segundo Gonçalves, Ibraimo Mbaruco,"desapareceu no dia 7 de Abril de 2020 na vila de Palma, na província de Cabo Delgado, e é inconcebível que as autoridades nacionais nao tenham ainda sido capazes de mostrar que passos já deram para o esclarecimento do caso".

Fernando Gonçalves lamenta, que ainda se continue a registar em Moçambique a violência contra jornalistas.

O presidente do MISA-Moçambique, citou como exemplo, ameaças, perseguição e outros actos que violam a dignidade do ser humano.

Estas preocupações foram levantadas durante uma mesa redonda, por ocasião de mais uma celebração do Dia Mundial para o Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, assinalado a 2 de Novembro de 2021.

