Arranque oficial de formaçao militar de União Europeia em Moçambique

Militares moçambicanos. Imagem de Arquivo. A União Europeia iniciou a 3 de Novembro de 2021, uma formação de dois anos para os militares de Moçambique, destinada a capacitá-los, nomeadamente para a luta anti-terrorista. © AP - Tsvangirayi Mukwazhi

RFI

Foi lançado na quarta-feira em Catembe, região de Maputo, a missão de formação militar da União Europeia em Moçambique. Capacitar as forças moçambicanas para o combate ao terrorismo e outros fenómenos, é o principal objectivo da iniciativa com a duração de dois anos e com um financiamento de 15.2 milhões de euros .