Em Moçambique pessoas são rejeitadas em hospitais devido à indumentária

Muitos cidadãos continuam a ser barrados do acesso aos serviços de saúde devido à indumentária. Esta é a conclusão da organização da sociedade civil Observatório do Cidadão para a Saúde que apresentou o seu segundo relatório de monitoria sobre a implementação do despacho ministerial .O despacho revoga a proibição do acesso dos utentes aos serviços de saúde em função da sua vestimenta.

Muitos cidadãos moçambicanos continuam a ser barrados o acesso aos serviços de saude, devido à indumentária.

Esta conclusão é feita pela organização da sociedade civil Observatório do Cidadão para a Saúde que apresentou o seu segundo relatório de monitoria sobre a implementação do despacho ministerial que revoga a proibição do acesso dos utentes aos serviços de saúde em função da sua vestimenta.

O atendimento hospitalar continua a ser condicionado ao traje dos pacientes, na maioria das unidades sanitárias em Moçambique.

Os dados conclusivos do relatório de monitoria foram apresentados pela pesquisadora do Observatório do Cidadão Para Saude, Clélia Liquela.

" Temos evidências que muitos usuários dos serviços de saude , continuam a ser barrados no seu direito do acesso à a assistência médica e este relatório, traz consigo também a evidência que as mulheres são as que mais são prejudicadas uma vez que estas são as que mais fazem o uso do serviço de saúde no percurso da sua vida", disse Liquela

A referida situação verifica-se em quase todas as províncias moçambicanas, com maior preocupação para Cabo Delgado.

As províncias de Niassa, Gaza, Inhambane e Sofala, são também afectadas pelo fenómeno que consiste nomeadamente em rejeitar pessoas trajadas de calções, camisetas de manga cava, vestidos curtos, blusas de alças ou decote, assim como chinelos.

De acordo com Clélia Liquela, as pessoas estão sem acesso à água potável, sem acesso à segurança, sem acesso às próprias unidades sanitárias, e ainda passam por mais esta redução do seu direito do acesso à saúde.

Neste sentido, o Observatório do Cidadão para a Saúde recomenda ao Ministério da Saúde promover e divulgar o despacho ministerial que revoga a eliminação das bases da indumentária, para o acesso aos locais de atendimento nos hospitais moçambicanos.

