Moçambique

Nyusi nomeia novos ministros do Interior e Defesa

Áudio 01:16

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. Imagem de arquivo de 25 de Maio de 2019. AFP - SIPHIWE SIBEKO

Texto por: RFI 2 min

O chefe de Estado Filipe Nyusi nomeou hoje três novos membros do governo moçambicano. Trata-se dos ministros da Defesa, do Interior e da Presidência para os Assuntos da Casa Civil. A indicação surge 48 horas depois do chefe de Estado ter exonerados os anteriores titulares dos cargos ministeriais.