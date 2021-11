Moçambique: partidos da oposição aplaudem extradição de Manuel Chang para os EUA

Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique. 8 de Janeiro de 2019. Tribunal de Kempton Park, África do Sul.

Em Moçambique, a Renamo e o MDM, com assento no parlamento, defende que é acertada a decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, de extraditar o antigo Ministro Ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos da América. Os partidos da oposição entendem que nos Estados Unidos da América, Manuel Chang poderá esclarecer os contornos do processo das dívidas ocultas que lesou o Estado moçambicano em mais 2.2 mil milhões de dólares.

A posicão dos partidos da oposição surge depois da justiça sul-africana ter anunciado que vai extraditar o antigo Ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para os Estados Unidos da América.

Arnaldo Chalaua, porta-voz da Renamo na Assembleia da República, diz que Manuel Chang vai poder colaborar com a justiça no esclarecimento do caso em que o estado saiu lesado em 2.2 mil milhões de dólares.

"Há muita seriedade nos Estados Unidos da América. O direito interno lá é mais rigoroso, o Estado não interfere no judiciário diferentemente de Moçambique", defendeu.

Para Fernando Bismarques, porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, o julgamento em curso em Moçambique sobre as dívidas ocultas e, no qual Manuel Chang deverá ser ouvido, não garante independência, nem transparência.

"Neste momento, só está na BO (cadeia de máxima segurança onde decorre o julgamento das dívidas ocultas) a raia miúda. Os graúdos, os mandantes para a contração desta dívida não estão ali", reiterou Fernando Bismarques.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique está inconformada com a decisão do Tribunal Superior de Gauteng. Em comunicado, a PGR ja fez saber que vai recorrer para travar a extradição do antigo ministro das finanças para o solo norte americano.

