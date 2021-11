Filipe Nyusi na Coreia do Sul para baptismo de plataforma de produção de gás

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, presidiu segunda-feira a cerimónia oficial, que marca o início do reboque da plataforma flutuante de produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) para o campo Coral Sul da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.A cerimónia teve lugar nos estaleiros navais da Samsung Heavy Industries, na Coreia do Sul. Pres

O Presidente da República moçambicano, Filipe Nyusi, presidiu a 15 de Novembro de 2021 a cerimónia oficial que marca o início do reboque da plataforma flutuante de produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) com destino ao campo Coral Sul da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, no norte de .

A cerimónia decorreu nos estaleiros navais da Samsung Heavy Industries, na Coreia do Sul.

De acordo com o chefe de Estado que participou na cerimónia de entrega simbólica pelo Presidente sul-coreano, da primeira plataforma no mundo em aguas profundas, é mais uma certeza, realçou Filipe Nyusi, que a exploração do gás natural na bacia do Rovuma em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vai avançar irreversivelmente em 2022, como previsto.

"Estamos convictos de que o gás natural liquefeito de Moçambique vai afirmar-se no mercado global. Moçambique com os seus mais de 150 triliões de pés cúbicos de reservas de gás natural comprovados e recuperáveis, oferece garantias de fornecimento fiável e competitivo de GFNL por varias décadas", realçou o Presidente moçambicano.

Foi a Primeira Dama de Moçambique, Isaura Nyusi, quem dirigiu a cerimónia de baptismo da plataforma flutuante de gás natural liquefeito, que segue viagem a partir do dia 16 de Novembro 2021 da Coreia do Sul para a província de Cabo Delgado ,onde é esperada a 16 de Fevereiro de 2022.

