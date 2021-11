ONGs querem corredor humanitário em Cabo Delgado

As organizações da sociedade civil querem facilitar o regresso das vítimas de ataques terroristas às suas zonas de origem.

"Uma das primeiras etapas é abrir corredores à luz da lei humanitária internacional para que as pessoas que são vitimas do conflito possam sair com segurança e com confiança" defende Adriano Nuvunga, coordenador do Fórum de Monitoria e orçamento que congrega uma série de organizações da sociedade civil, em entrevista à RFI.

No fundo, sublinha a necessidade de facilitar o regresso das vítimas dos ataques terroristas às suas zonas de origem.

Adriano Nuvunga, activista social, diz que "o enfoque tem sido o número de extremistas violento assassinados, as bases destruídas, mas é preciso compreender onde é que estão as vítimas, os civis".

Em algumas zonas declaradas já livres dos grupos extremistas, as autoridades garantem estar em curso um trabalho de clarificação e de limpeza para que a população não volte a ser vítima das investidas dos terroristas.

A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, tem sido atacada nos últimos quatros anos, por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Ao todo, o conflitou já provocou a morte de mais de 3100 pessoas e deixou 817 mil desalojadas

Desde o verão passado que, uma ofensa das tropas do governo moçambicano, que conta com o apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral permitiu uma maior segurança da região.

A cooperação entre estes países permitiu recuperar várias zonas onde existia presença de rebeldes, nomeadamente na vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.

