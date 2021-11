Covid-19

Moçambique considera alargar vacinação a crianças com mais de 12 anos

Covid 19 en Afrique : méfiance vis à vis des vaccins © AP/Leo Correa

As autoridades moçambicanas vão tentar reforçar as capacidades de refrigeração das vacinas e avaliar a possibilidade de estender a vacina a crianças com mais de 12 anos.