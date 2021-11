Moçambique/Saúde

Moçambique em alerta face a nova variante de Covid-19 em África do Sul

Um técnico de um laboratório de testes Covid-19 em Johannesburg, África do Sul. A nova variante detectada na África do Sul em Novembro de 2021, desencadeou o alerta das autoridades sanitárias do vizinho Moçambique. AP - John Minchillo

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As autoridades moçambicanas devem reforçar a monitoria da situação na África do Sul, onde foi já confirmado o surgimento de uma nova variante da Covid-19, com mais de 30 mutações. O Instituto para a Democracia Multipartidária recomenda prontidão das unidades sanitárias, face a possível eclosão da quarta vaga.