O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, inaugurou, esta segunda-feira, o aeroporto de Chogoene, na província de Gaza. A infra-estrutura orçada em cerca de 65 milhões de euros é considerada de extrema importância para a dinamização da economia do país.

Durante a cerimónia de inauguração o Presidente Filipe Nyusi referiu que se trata de "um marco histórico” para Moçambique, salientando que a infra-estrutura " vem preencher um vazio".

Para as autoridades governamentais de Gaza, o novo aeroporto de Chogoene representa uma nova janela de desenvolvimento para a província do sul de Moçambique.

A governadora Margarida Mapandzene reconhece que esta infra-estrutura vai trazer uma nova dinâmica à economia local que terá um impacto na qualidade de vida da população local.

“Cada voo que escalar este aeroporto marca igualmente um voo na esperança de uma vida melhor da nossa população. Ainda simboliza outros voos pois entre outros sectores como do turismo, agricultura e no incremento geral da ao nível de investimento para a província de Gaza”, disse.

O aeroporto de Chogoene, cujas obras começaram em 2028, pode receber anualmente cerca de 200 mil passageiros, aviões com capacidade média ou grande porte, em situações de emergência, bem como manusear carga diversa.

O aeroporto de Gaza, baptizado com o nome do actual Presidente da República, Jacinto Filipe Nyusi, contou com o financiamento da China.

