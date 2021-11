Turismo em Moçambique ressente-se da nova variante Omicron

Praça da Independência em Maputo. Moçambique tem-se ressentido do impacto da pandemia de Covid-19 no sector do Turismo

O turismo moçambicano já se começa a ressentir com a suspensão de voos internacionais, devido à descoberta da nova variante da Covid-19 na vizinha República da África do Sul. A preocupação foi manifestada pelo sector privado, para o qual a nova variante representa um momento de tensão em toda a África Austral.

Publicidade Continuar a ler

Mohamad Abdula , presidente do pelouro do turismo na Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) traçou um quadro negro para o turismo moçambicano.

"Infelizmente os indicativos e os cenários são caóticos, são horríveis para o nosso sector que vinha de uma situação muita complicada, como é do conhecimento geral. Estávamos neste momento a ficar um pouco animados com esta reabertura gradual que vinha acontecendo pelo mundo fora, aqui em Moçambique também."

A suspensão de voos internacionais devido à descoberta na vizinha África do Sul da nova variante Ómicron da Covid-19 é um balde de água fria .

"É uma situação preocupante, é um momento de grande tensão que se está a viver no país e no seio da África Austral toda. Para Moçambique, este impacto não só no sector do turismo, mas também na economia em geral."

As companhias aéreas internacionais deixaram de voar para Moçambique. A TAP realizou o seu último voo no dia 27 de Novembro de 2021.

O sector do Turismo em Moçambique registou uma baixa de 95% em matéria de frequentação, desde que teve início a pandemia de Covid-19. Muitas unidades foram forçadas a suspender as actividades, devido às restrições à circulação de pessoas, aplicadas por vários países através do mundo.

Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa.

Correspondência Orfeu Lisboa 30 11 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro