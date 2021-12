Dois casos suspeitos de Ómicron registados em Moçambique alertam autoridades

Paciente efectua um teste PCR no Hospital Geral da Polana Caniço, em Maputo. As autoridades de Saúde moçambicanas manifestaram a 30 de Novembro de 2021 a sua preocupação perante o registo de dois casos suspeitos de Ómicron, nova variante de Covid-19. (Imagem de arquivo).

Moçambique notificou dois casos suspeitos da variante Ómicron da Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro da saúde que promete para os próximos dias a confirmação dos casos. Um sequenciamento dos casos está em curso para certificar se se trata da variante emergida na vizinha África do Sul.

Com a descoberta da nova estirpe da Covid-19, na vizinha África do Sul, as autoridades de saúde de Moçambique iniciaram uma monitoria, o que permitiu chegar à seguinte conclusão, tornada pública pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago.

"A partir desta investigação usando a técnica de PCR, encontramos até então, dois casos suspeitos de infecção pela variante Ómicron. Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias. No entanto, pois os nossos resultados preliminares, associados à proximidade geográfica com países onde esta variante já foi confirmada, elevam a probabilidade de ocorrência desta variável no nosso território nacional", afirmou o titular da pasta da Saúde moçambicana.

Os dois casos suspeitos foram identificados na cidade de Maputo e na província de Inhambane, ambos no sul de Moçambique, em cidadãos sem nenhum histórico de viagem .

Perante a aproximação da quadra festiva do Natal, o ministro da Saúde de Moçambique já veio alertar para o perigo do registo do aumento de casos da covid-19.

No âmbito das recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças ( Africa CDC na sigla em inglês) e da Comissão Técnico-Científica para Prevenção e Resposta à Pandemia nacional, Moçambique começou a levar cabo acções que visam lutar contra a emergência da variante Ómicron na região austral da África.

