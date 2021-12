Moçambique/Justiça

Empresário franco-libanês não será ouvido em caso de dívida oculta moçambicana

Empresário franco-libanês Jean Boustani, um dos arguídos no caso das dívidas ocultas de Moçambique não será ouvido pelo tribunal, segundo uma decisão tomada a 2 de Dezembro de 2021 por um dos juízes do julgamento que decorre em Maputo. © DR

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Em Moçambique o empresário libanês, Jean Boustani já não será ouvido no julgamento do caso das Dívidas Ocultas que decorre em Maputo. A decisão foi tomada por um dos juízes que participa nos interrogatórios do processo referente ao escândalo que lesou o país da África austral em vários mil milhões de dólares.