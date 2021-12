Frelimo acusa Renamo de estar contra o fim do terrorismo em Cabo Delgado

A Renamo está contra o fim dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. A acusação é da Frelimo, partido que suporta o governo.

A acusação é do partido no poder e fundamenta-se no facto da principal força política da oposição em Moçambique questionar a entrada de forças estrangeiras, sobretudo do Ruanda e SADC que, juntamente com as tropas moçambicanas, combatem os grupos terroristas em vários distritos da província de Cabo Delgado.

Sérgio Pantie, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, falou sobre o assunto em conferência de imprensa na capital moçambicana.

"Temos notado com elevada preocupação uma continua e insidiosa campanha da Renamo ou de alguns dos seus deputados em sentido contrário ao dos moçambicanos em geral na busca da paz", começou por dizer Sérgio Pantie.

O líder da bancada parlamentar teceu ainda duras críticas aos referidos deputados: "É deplorável quando deputados da Assembleia da República, em plena sessão, como vimos do último debate das perguntas ao governo a colocarem em causa a bravura e heroísmo das nossas forças de defesa e segurança e as da SADC e do Ruanda no teatro operacional norte, na província de Cabo Delgado".

