Moçambique: Lutero Simango é o novo presidente do MDM

Lutero Simango é o novo presidente do MDM, terceiro partido do país, depois de conquistar 87,9% de votos no congresso que decorre na cidade da Beira, na província de Sofala.

Publicidade Continuar a ler

Daviz Simango, chefe da bancada do MDM na Assembleia da República derrotou na corrida o deputado e académico Silvério Ronguane, que conseguiu 9,9% de votos. O secretário-geral do MDM, José Domingos, que era candidato à presidência do partido antes do início do congresso, desistiu da disputa, horas antes da votação.

No discurso de vitória, Lutero Simango agradeceu a confiança dos militantes e lembrou a importância de se celebrar a "democracia interna".

“Agradecer a confiança depositada e hoje e neste momento, não é momento de discursos mas simplesmente celebrar a nossa democracia interna e na hora do encerramento, do nosso terceiro congresso farei uma comunicação pública e nacional”, disse.

O terceiro congresso do MDM elegeu ainda 84 novos membros do Conselho Nacional, o órgão mais importante da organização no intervalo entre congressos.

Lutero Simango, engenheiro de formação, vai suceder ao seu irmão mais novo Daviz Simango, que morreu em Fevereiro vítima de paragem cardiaca.

O congresso do MDM encerra este domingo na cidade da Beira, na província de Sofala.

Com a colaboração de Orfeu Lisboa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro