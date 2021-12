Mulheres raptadas e escravizadas por sequestradores em Cabo Delgado

Militares moçambicanos e polícias ruandeses a 24 de Setembro de 2021 em Pemba, na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. A região é afectada por grupos de rebeldes armados que aterrorizam as populações e cometem, nomeadamente, raptos de mulheres.

Um relatório divulgado pela organização não-governamental norte-americana, Human Rights Watch (HRW) estima haver 600 mulheres desaparecidas em Cabo Delgado,no extremo norte de Moçambique.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com o relatório da Human Rights Watch as mulheres foram obrigadas a “casar” com os sequestradores, outras foram escravizadas e vítimas de abuso sexual, outras ainda foram vendidas a "combatentes estrangeiros" por valores equivalentes a entre 550 a 1600 euros.

O director para África da HRW, Mausi Segun, renovou os apelos, dirigidos aos líderes dos grupos rebeldes, para "libertarem todas as mulheres e meninas em cativeiro", e às autoridades moçambicanas, para que dêem um tratamento adequado às vítimas.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho de 2021, uma ofensiva, das tropas governamentais da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) com o apoio do Ruanda, permitiu aumentar a segurança na região, recuperando várias zonas onde havia a presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde Agosto de 2020.

Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa.

Correspondência Orfeu Lisboa 7 12 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro