Moçambique/Saúde

Falta de Sangue nos Hospitais em Moçambique preocupa autoridades sanitárias

O Hospital Central de Maputo, cujos responsáveis estão preocupado com a falta de doadores de sangue, por ocasião da quadra natalícia de 2021. Segundo o Hospital, nesta época, às vezes, as necessidades em sangue são maiores. Neidy Ribeiro/RFI

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Em Moçambique, o Hospital Central de Maputo, maior unidade sanitária do país, está em prontidão máxima face ao período de festas que se aproxima no qual a demanda é maior. A unidade hospitalar apela a doação de sangue, que mais falta a estas alturas do ano devido à vários factores.