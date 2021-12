Moçambique/Saúde

Chefe de Estado moçambicano anuncia continuidade de restrições contra covid

O chefe de Estado moçambicano durante a sua alocução ao país, a 19 de Dezembro de 2021, para anunciar medidas restritivas no âmbito do combate à Covid-19 em Moçambique. © Captação de ecrã TVM/ Lusa/youtube

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O Presidente Filipe Nyusi de Moçambique anunciou que o seu governo vai manter medidas restritivas implementadas no âmbito de estado de calamidade pública, de forma a lutar com eficácia contra a Covid-19.Entre as medidas está a proibição de frequentar as praias.