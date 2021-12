Covid-19: Moçambique pondera uso de cartões de vacinação

Moçambique poderá introduzir o uso de cartões de vacinação contra a Covid-19 no acesso às instituições públicas e privadas. O Presidente Filipe Nyusi quer acelerar o processo de vacinação no país.

Moçambique vive um aumento de infecções e de óbitos associados à nova variante da covid-19. A situação levou o chefe de Estado a revelar que o país pondera adoptar outras medidas para travar a propagação da covid-19, nomeadamente a adopção de cartões de vacinação.

"Num futuro próximo, isso afirmo, poderemos condicionar quem não [se] vacinou a frequentar determinados locais e ou a beneficiar de determinados serviços públicos essenciais. O que estou a dizer, de igual modo, é que os vacinados terão um tratamento preferencial para o acesso a esses serviços locais por definir", afirmou Filipe Nyusi.

O Presidente moçambicano apelou à observância rigorosa das medidas restritivas durante a quadra natalícia e na transição do ano, sob risco de as mesmas serem agravadas caso se verifiquem comportamentos irresponsáveis.

"A responsabilidade é de todos nós, incluindo dos estrangeiros que residem em Moçambique", sublinhou o chefe de Estado.

Entretanto, as autoridades governamentais moçambicanas aguardam com expectativa a efectivação da retirada de Moçambique da lista de países com restrições nas ligações aéreas aos Estados Unidos.

