Central sindical de Moçambique denuncia dificuldades dos trabalhadores no Natal

As festas de Natal e de fim de ano em Moçambique vão realizar-se com grandes dificuldades financeiras para a maioria dos trabalhadores. A denúncia foi feita Alexandre Munguambe, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique.

Alexandre Munguambe , secretário-geral da maior organização sindical dos trabalhadores de Moçambique (OTM-CS) denunciou que a classe operária não pode passar condignamente as festas de Natal e de fim do ano.

“O custo de vida no país é bastante alto para os rendimentos tão baixos que a maioria dos moçambicanos consegue ter e com a elevada taxa de desemprego e precariedade laboral”, alertou Alexandre Munguambe na sua mensagem de Natal.

Além da especulação de preços dos produtos de primeira necessidade, a pobreza, o terrorismo e os desastres naturais como os ciclones asfixiam os trabalhadores e suas famílias.

“Na impossibilidade de comemorarmos o Natal e passagem do ano porque não temos recursos para o efeito é o momento de sentarmos e reflectirmos sobre estas ameaças muitas delas provocadas por nós mesmos”, declarou.

O representante sindical também se mostrou preocupado com o alastramento do terrorismo de Cabo Delgado para a província do Niassa.

