Ataques terroristas em Moçambique estendem-se à província de Niassa

Os ataques terroristas que se verificam desde 2017 em Moçambique, estenderam-se agora à província de Niassa, depois de Cabo Delgado e com o registo confirmado de um óbito.

Um fiscal da Reserva Nacional do Niassa foi morto por grupos terroristas que atacaram na passada quarta-feira o povoado de Naulala. A informação foi confirmada pelo Secretário de Estado da Província do Niassa, Dinis Vilanculo, que salientou que muitas são as pessoas que se encontram refugiadas na sede do distrito de Mecula e outras que foram levadas pelos grupos armados.

"Assassinaram um nosso irmão, um nosso colega, um fiscal da Reserva Especial de Niassa e também recrutaram uma parte da população e fugiram para parte incerta ", começou por explicar Dinis Vilanculo.

O secretário de Estado da província de Niassa confirma, por outro lado, que já há deslocados em consequência dos ataques ao distrito de Mecula.

"Estamos a falar de perto de 3 mil pessoas que estão já na sede do distrito de Mecula porque visaram as suas casas, as suas aldeias a serem incendiadas", disse ainda.

Para já, as autoridades governamentais ao nível da província de Niassa, no extremo norte de Moçambique, asseguram que depois do ataque de quarta-feira ao povoado de Naulala, no distrito de Mecula, as tropas nacionais estão a fazer de tudo para garantir a segurança da população nesta quadra festiva.

