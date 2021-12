Terrorismo

Forças moçambicanas podem ter tomado importante base terrorista em Macomia

Áudio 01:16

Macomia é uma das regiões onde os terroristas continuam activos. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

A situação militar em Cabo Delgado, sobretudo no distrito de Macomia continua complicada e é caracterizada por ataques dos terroristas. O Ministro da Defesa Cristovão Chume reconhece a persistência do problema contudo não confirma nem desmente as informações que dão conta hoje da tomada de uma importante base dos terroristas no distrito de Macomia.