Moçambique: polícias obrigados a apresentar certificado de vacinação

Os agentes da polícia só se devem apresentar nos postos de trabalho com o certificado de vacinação da covid-19. Exigência feita pelo Comandante Geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, que considera que quem não estiver imunizado não pode e não deve ter acesso ao recinto do local de afetação.

A covid-19 é uma realidade em Moçambique e o comandante geral da polícia quer todos os membros da corporação imunizados contra a pandemia cujos casos positivos e mortes não param de subir no país, daí a exigência.

"Cada membro da polícia da República de Moçambique traz o seu cartão de vacinação. Nós somos paramilitares, nós somos militares. Quem … entrar ao serviço tem que exibir o cartão de vacinação. Não é um pedido, é uma ordem que o comandante geral está a dar," diz o Comandante Geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael.

Para Bernardino Rafael a polícia não pode compactuar com agentes despreocupados com a sua e com a saúde dos outros.

"Quem não traz (o cartão) não entra ao serviço, e corre o risco de ser processado porque vamos marcar falta. Este é um vector para nós. É um vector e vai-nos criar problemas. Temos que o levar a sério.", adianta o Comandante Geral da Polícia de Moçambique

E afirma ainda o comandante geral da polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, que não haverá contemplações para os agentes da lei e ordem que não estejam vacinados contra a covid-19.

