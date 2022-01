Eusébio morreu há 8 anos: "O seu legado perdurará para sempre"

Eusébio da Silva Ferreira, mais conhecido somente por "Eusébio", faleceu em Lisboa a 5 de Janeiro de 2014, há precisamente 8 anos, vítima de um ataque cardíaco.

Publicidade Continuar a ler

Nascido em Maputo, capital de Moçambique, em 1942, cedo se tornou num prodígio do futebol.

Eusébio jogou no Sporting Lourenço Marques entre 1957 e 1960 e aos 16 anos já mostrava que os seus dotes na área futebolística iriam dar frutos.

Mais tarde, em 1960, rumou a Lisboa para jogar no Benfica, onde se destacou e se tornou num dos jogadores mais conhecidos a nível mundial.

O Benfica recordou hoje a partida da "figura maior do futebol do Sport Lisboa e Benfica".

"Eusébio da Silva Ferreira, a figura maior do futebol do Sport Lisboa e Benfica, de Portugal e um dos mais incontornáveis nomes do desporto-rei em todo o mundo, deixou-nos no dia 5 de janeiro de 2014, tinha então 71 anos", começou por dizer o clube, numa mensagem divulgada online.

O clube recordou depois as várias conquistas daquele que é considerado um dos melhores jogadores de sempre.

"O Rei vestiu o Manto Sagrado durante 15 temporadas, apontou 638 golos em 614 jogos e conquistou 22 títulos (1 Taça dos Clubes Campeões Europeus, 11 Campeonatos Nacionais, 5 Taças de Portugal e 5 Taças de Honra de Lisboa)", acrescentou o Benfica.

"Eusébio partiu, são já oito anos de saudade, mas o seu legado perdurará na história. Para sempre!", rematou o clube.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro