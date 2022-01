Moçambique: Filipe Nyusi testa negativo à Covid-19

O Presidente da República de Moçambique acusou, afinal, negativo para a Covid-19, depois de ter realizado dois testes PCR. Filipe Nyusi voltou a efectuar o teste à covid, desta vez de confirmação, horas depois de ter acusado positivo num teste rápido, à semelhança da primeira dama, Isaura Nyusi .

O chefe de estado moçambicano, Filipe Nyusi, não está infectado pela Covid-19, num caso raro, como confirma o Diretor Geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Ilesh Jani.

"E no caso do chefe de estado estamos perante uma situação que é sim, e portanto, estamos perante essa situação em que tivemos um teste rápido que foi positivo, mas que subsequentemente em dois PCR diferentes o resultado saiu negativo e, portanto, nós consideramos o resultado final como resultado negativo", disse Ilesh Jani.

O Presidente da República de Moçambique permanece, no entanto, em observância de isolamento domiciliar .

"O chefe de estado encontra-se em isolamento preventivo para cumprir com aquilo que é o decreto do conselho de ministros para estas situações", acrescentou o Diretor Geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique.

Esta é uma decisão que permanece válida até que se verifique a estabilização do estado de saúde da sua esposa, que testou positivo para a Covid-19 e é assintomática.

