Moçambique: milhares de pessoas necessitam ajuda humanitária devido a terrorismo

Moçambicanos fogem de ataque terrorista. REUTERS - STRINGER

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Cerca de três mil pessoas necessitam, com urgência, de assistência humanitária na província do Niassa, zona norte de Moçambique, na sequência da invasão terrorista que se regista desde finais do ano passado. O facto é confirmado pelo secretário de estado da província, Dinis Vilanculo,