Malawi: Troika da SADC debate terrorismo em Cabo Delgado

Grupos rebeldes ocuparam o aeroporto de Mocímboa da Praia, em Moçambique, durante um ano e deixaram a cidade deserta e gravemente danificada. LUSA - LUIS MIGUEL FONSECA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

A Missão Militar da SADC que apoia Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado está a ser hoje avaliada numa Cimeira Extraordinária da Troika de Cooperação nas Áreas de Política e Defesa, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O encontro decorre em Lilongwe, capital do Malawi e junta, para além da África do Sul, o Botswana e Namíbia, países que compõe a troika da SADC, cuja missão é eliminar o terrorismo no extremo norte de Moçambique.