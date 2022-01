Moçambique

FMI pode voltar a apoiar Moçambique

O Fundo Monetário Internacional - FMI- pode vir a retomar o apoio directo ao Orçamento Geral de Estado de Moçambique, suspenso após o escândalo das dívidas ocultas. © AFP/Mandel Ngan

Orfeu Lisboa

O Fundo Monetário Internacional - FMI- pode vir a retomar o apoio directo ao Orçamento Geral de Estado de Moçambique, suspenso após o escândalo das dívidas ocultas. A informação foi confirmada pelo representante da organização financeira no país, Alexis Cirkel, salientando que as negociações entre as partes iniciam este mês.