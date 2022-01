Moçambique: Governo da Província do Niassa pede mais apoio para deslocados

A Governadora da Província do Niassa, norte de Moçambique, lança um apelo para aumentar os apoios aos deslocados dos ataques terroristas. Judite Massagele garante estar a trabalhar para melhorar as condições desta população. Até ao momento, mais de três mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas.

Os ataques terroristas já provocaram mais de três mil deslocados na província de Niassa, norte de Moçambique. A situação preocupa as autoridades governamentais ao nível da província que admitem que são precisos mais apoios para suprir as necessidades das famílias.

Com vários ataques armados registados entre Novembro e Dezembro do ano passado no distrito de Mecula e que forçaram a mais de três mil pessoas a fugirem das suas casas, a governadora da província do Niassa apela ao aumento do apoio a este grupo que se ressente da falta de quase tudo.

“Esta gente está dependente a donativos, porque não poderão praticar a sua produção para o consumo familiar e vai acarretar do governo um esforço adicional para suprir as necessidades dessa população.”

Judite Massagele garante que o governo provincial está a criar condições para que os deslocados desenvolvam alguma actividade agrícola: “para isso estamos a prover sementes, para que consigam fazer no mínimo alguma coisa para o seu sustento”.

Com o aproximar da abertura do ano lectivo, marcado para o dia 31 deste mês, garante a governante em entrevista a estação de televisão privada moçambicana, STV, que os alunos afectados pela insurgência armada no distrito de Mecula não irão perder o ano escolar.

