Moçambique: julgamento do caso das dívidas ocultas retomado hoje

Retomou hoje, na capital moçambicana, o julgamento do caso das dívidas ocultas, em que o estado moçambicano ficou lesado em pouco mais de 2.2 mil milhões de dólares. Para já, a sexta secção do tribunal judicial da cidade de Maputo agendou para hoje a audição de 2 declarantes e de um arguido.

As expectativas à volta deste julgamento, iniciado a 23 de Agosto, e que esteve suspenso quase um mês devido à descoberta de casos de Covid-19 entre os advogados da equipa de defesa, são muitas, diz o analista Dércio Alfazema.

"Que no final seja produzido uma sentença convincente e que vá de acordo com aquilo que foi a produção de provas. Que não se limitem essas provas no que um disse e outro não disse e as contradições, mas que sejam sustentados de forma factual, com documentos e com resultados de perícia", defendeu, dando a sua opinião sobre o caso.

O tribunal judicial da cidade de Maputo agendou para esta segunda-feira, a audição de dois declarantes e de um arguido e, de acordo com o novo calendário do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, as audições terminam no dia 17 de Fevereiro, data em que, na qualidade de declarante, o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, vai prestar informações sobre o que sabe das dívidas contraídas durante o seu mandato.

