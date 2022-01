Covid-19

Moçambique vai começar a vacinar idosos e doentes com dose de reforço

Áudio 00:45

Terceira dose vai começar a ser administrada em Moçambique. © Andrej Ivanov / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Após o anúncio do Presidente Filipe Nyusi que a dose de reforço começaria a ser administrada no país, o diretor nacional de Saúde Pública garante que as doses serão distribuídas em prioridades a profissionais de saúde, idosos e doentes.