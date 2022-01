Terrorismo

Forças moçambicanas tentam travar o avanço dos terroristas em Mecula

Os terroristas em Moçambique aproximam-se agora da província do Niassa. © AFP - ZINYANGE AUNTONY

Texto por: Orfeu Lisboa

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, ordenou a força especial estacionada no distrito de Mecula para perseguir, combater os terroristas e garantir a segurança da população. O Presidente fez estes anúncios no final de uma visita de dois dias à província do Niassa, no Norte do país.