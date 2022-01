Norte e centro de Moçambique fustigados por ciclone Ana a partir de hoje

Em Janeiro de 2021. a passagem do ciclone Eloise atingiu fortemente a cidade da Beira, no centro de Moçambique.

Algumas províncias do norte e centro de Moçambique poderão a partir de hoje começar a sentir a aproximação do ciclone ANA, que poderá transformar-se em tempestade tropical. Este fenómeno meteorológico será caracterizado por chuvas e ventos fortes.

"Este fenómeno voltará a evoluir e existe previsão do ciclone chegar à nossa costa como tempestade tropical moderada, ele poderá afectar as província de Nampula, Sambézia e Sofala, mas, neste momento, as projeções msotram que o ponto de entrada poderá ser por Nampula", disse Acácio Tembem, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia.

Mais de 500 mil pessoas poderão ser afectadas, prevê esta organização, com os meteorologistas a anteverem chuvas e ventos fortes.

"São projeções, ainda existe alguma incerteza. Se entrar por Nampula, poderá entrar com ventos de 90 a 110 ou 120 quilómetros por hora. Vai trazer muita chuva, portanto estamos a prever muita quantidade de precipitação, acima de 100 ml em 24 horas. O ciclone vai manter-se durante cerca de três dias. Haverá muita chuva no nosso páis e é por isso que estamos a informar as populações, para começar a fazer precaução", declarou Acácio Tembem.

Moçambique atravessa a época chuvosa e ciclónica, que acontece anualmente entre outubro e abril, e que costuma levar tempestades e ciclones do oceano Índico contra a costa leste da África Austral.

A Cruz Vermelha prevê que pelo menos 25.000 pessoas sejam afectadas, mas se as piores previsões se concretizarem o número pode chegar a 300.000.

