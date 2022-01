Meteorologia

Tempestade Ana faz quatro mortos em Moçambique

A tempestade Ana tem vindo a perder força nos últimos dias. © Wikicommons

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Com base numa avaliação ainda bastante preliminar, quatro pessoas morreram em consequência da tempestade tropical ANA, segundo as autoridades moçambicanas. O fenómeno caracterizado por chuvas e ventos fortes provocou a destruição de infraestruturas públicas e privadas em várias províncias do Norte e centro de Moçambique.