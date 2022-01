Moçambique

Alto representante da União Europeia para as relações externas visita Moçambique

O alto representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell vai estar nos dias 30 e 31 de Janeiro em Moçambique. Fred Tanneau AFP

Josep Borrell vai visitar Moçambique nos dias 30 e 31 de Janeiro, após uma visita ao Quénia. O líder da diplomacia europeia vai encontrar-se com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, visitando também a missão de formação militar da União Europeia em Cabo Delgado, no Norte do País.