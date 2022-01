Moçambique e Tanzânia reforçam combate contra o terrorismo

Este reforço conjunto foi assumido pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no final de um encontro mantido esta sexta-feira, com a sua homóloga tanzaniana, Samia Hassan Suhulu, na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado.

"Temos algo que nos une neste momento que são os interesses comuns entre nós e a Tanzânia. Os terroristas atravessam as nossas fronteiras comuns, está aqui ou está lá, então nós, mais do que ninguém, estamos muito interessados em abordar este problema do terrorismo com mais dedicação", disse o Presidente Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falou durante uma conferência de imprensa após conversações com a Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, em Pemba, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Filipe Nyusi considera que o encontro foi uma “oportunidade” para que se abordasse de forma “profunda" a situação "de segurança em Moçambique e também na Tanzânia”, dada a relação fronteiriça entre os dois países.

O líder moçambicano disse também que foi um encontro "produtivo" e que as forças de defesa dos dois países vão agora encetar discussões para uma ação conjunta contra o terrorismo.

"O nosso encontro foi muito produtivo e remetemos a disucssão de como temos de continuar a abordar o inimigo junto das nossas forças de defesa e segurança, portanto estiveram aqui todas as forças de Moçambique ao mais alto nível e todas as forças da Tanzânia. Dentro de dias eles vão sentar-se para aprimorar as discussões. Vai ser um combate daqueel que fazemos, mas somos os mais interessados porque somos vizinhos e é diferente de quem não vive o problema", revelou.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar várias zonas ocupadas, mas continua a haver confrontos pontuais que em dezembro alastraram para a província do Niassa.

