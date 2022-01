Aulas/Moçambique

Moçambique: crianças voltam às aulas em Cabo Delgado

Áudio 01:18

Crianças em escola de Maputo em finais de Junho de 2015 Neidy Ribeiro/RFI

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Abriu hoje em Moçambique o ano lectivo para o ano 2022. As autoridades de educação, ao nível da província de Cabo Delgado, anunciam a entrada em funcionamento de pelo menos 14 escolas que durante vários meses permaneceram encerradas devido à Covid-19 nesta província do norte do país.