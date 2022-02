Ciclone Batsirai perde força na chegada a Moçambique

O ciclone tropical Batsirai atinge esta manhã o canal de Moçambique, mas já enfraquecido. No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, este fenómeno meteorológico deverá condicionar a navegação marítima e provocar chuvas intensas nas regiões costeiras do país.

Publicidade Continuar a ler

A previsões da chegada do ciclone tropical Batsirai ao canal de Moçambique prevosto para hoje, Domingo, é agora menos alarmante avança o meteorologista Guelson Manjate.

"Vai entrar e vai influenciar o estado do tempo para a navegação marítima, estamos a dizer mais para o Canal de Moçambique, a Sul de 17 graus e prevê-se, nesse espaço, chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas até 80 quilómetros por hora no Canal de Moçambique ", afirmou Guelson Manjate.

O ciclone Batsirai está agora a deslocar-se de Madagáscar para Moçambique, tendo perdido força. © Cyclocane

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenómeno climático extremo deixou de ser uma ameaça para Moçambique.

"Não vai ter entrada no nosso país devido aos sistemas em alta altitude, vai ser empurrada mais para Sul do oceano. Ele só vai influenciar o estado do tempo no canal de Moçambique, mas teremos alguns efeitos nas províncias costeiras. Estamos a dizer que devido à influência do ciclone, com alguns sistemas como alta pressão que se está a transportar para o sudoeste do Índico, teremos a ocorrência de alguma chuva na zona sul, acompanhada, por vezes, de trovoada", acrescentou o meteorologista.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas na faixa costeira das províncias de Maputo e Gaza no Sul e Cabo Delgado e Niassa na região Norte de Moçambique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro