União Africana: Nyusi agradece apoio “no combate ao terrorismo em Moçambique”

O Presidente de Moçambique alertou para as actuais “ameaças crescentes e perigosas” que o continente africano enfrenta, “entre as quais se destacam o terrorismo e extremismo violento”.

Ao tomar a palavra frente aos pares, na 35a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana que decorre em Addis Abeba, Etiópia, Filipe Nyusi falou do terrorismo em Moçambique que “até ao momento já provocou mais de 850 mil deslocados e mais de 2 500 mortos”.

“A África confronta-se actualmente com ameaças crescentes e perigosas, entre as quais se destacam o terrorismo e extremismo violento. Permitam-me falar do terrorismo em Moçambique que assola o país desde Outubro de 2017. Os terroristas, integrando cidadãos nacionais e estrangeiros, matam, sequestram, esquartejam populações, queimam as suas casas, destroem infra-estruturas e equipamentos, saqueiam produtos e bens de populações. Até ao momento já provocaram mais de 850 mil deslocados e mais de 2 500 mortos”.

O chefe de Estado agradeceu o apoio recebido pelos “países irmãos” “na complexa tarefa de combater o terrorismo em Moçambique” e sublinhou que a intervenção no “quadro regional e bilateral” permitiu “conter e reverter as acções de terrorismo travando a sua expansão pela região da África Austral.”

“Desde Julho de 2021, o desdobramento do contingente das Forças de Defesa e Segurança do Ruanda e das forças de alerta da SADC, ao lado das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, combatem com sucesso os grupos terroristas e de extermínio violento em Cabo Delgado.

A intervenção sinérgica, no quadro regional e bilateral em curso, num curto espaço de tempo, logrou conter e reverter as acções de terrorismo, travando a sua expansão pela região da África Austral.

Reiteramos o nosso reconhecimento a todos os países irmãos, uns com apoio directo e com equipamentos, outros com treinamento e apoio humanitário nesta complexa tarefa de combater o terrorismo em Moçambique.”

Desde Outubro de 2017 que insurgentes protagonizam ataques na região de Cabo Delgado, norte do país.

Os chefes de Estado e de Governo da União Africana terminam hoje em Adis Abeba a cimeira anual. “Reforçar resiliência em matéria de nutrição no continente africano: Acelerar o capital humano e o desenvolvimento social e económico” é o tema escolhido para 2022.

