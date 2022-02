Filipe Nyusi/Bruxelas

Moçambique: Filipe Nyusi pede ajuda à UE para financiar força conjunta

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Imagem de arquivo. Tiziana FABI / AFP

RFI

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, fez uma visita de três dias a Bruxelas onde manteve encontros com dirigentes da União Europeia. O chefe de Estado pediu ajuda à União Europeia para financiar as forças militares do Ruanda e da SADC no combate aos terroristas em Cabo Delgado, no extremo norte do país.