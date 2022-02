Moçambique/Zimbabué

Moçambique reitera pedido de levantamento de sanções contra o Zimbabué

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. AFP - IAN LANGSDON

Texto por: RFI 1 min

O Presidente de Moçambique recebeu esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, na cidade da Beira, no centro do país, o seu homólogo do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa. O chefe de Estado moçambicano reiterou o pedido aos Estados Unidos da América e à União Europeia para levantarem as sanções contra o Zimbabué.